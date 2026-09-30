Гала-концерт «МҰРА» театра имени Абая собрал тысячи зрителей в Алматы

На площади перед Казахским национальным театром оперы и балета имени Абая состоялся Open-Air гала-концерт «МҰРА», приуроченный к 93-му театральному сезону и Дню города Алматы. В нем приняли участие более 250 артистов, а зрителями стали несколько тысяч алматинцев и гостей города.

За три часа зрителям показали около 30 номеров с участием оперных солистов, балетной труппы, хора и музыкальных коллективов. В репертуар вошли национальная и мировая классика, джаз, музыка из известных кинофильмов и современные композиции.

Специальной гостьей вечера стала Жамиля Серкебаева. Она исполнила попурри из казахских песен из репертуара Ермека Серкебаева, а также выступила вместе с солистом театра Олегом Татамировым.

Отдельный блок посвятили Алматы. В попурри «Любимый Алматы» прозвучали известные песни о городе, а симфонический оркестр исполнил популярные произведения мирового кинематографа.

Одной из смысловых линий концерта стала общенациональная экологическая акция «Таза Қазақстан». Природные ландшафты Казахстана легли в основу визуального оформления.

Фасад театра стал частью сценического пространства, дополненного 3D-проекциями, световыми и лазерными инсталляциями. Для гала-концерта было задействовано более 500 сценических костюмов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК