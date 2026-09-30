В Алматинской области прошла благотворительная акция «Аялы алақан»

В рамках проектов «Игі істер марафоны» и «Мейірімділік апталығы» в Доме ребенка Алматинской области состоялась благотворительная акция «Аялы алақан».

В ходе мероприятия воспитанникам передали комплект развивающих игрушек для развития мелкой моторики. Для детей также организовали теплую встречу, подарив им внимание и положительные эмоции.

Акция направлена на поддержку детей, а также развитие культуры милосердия, взаимопомощи и социальной ответственности.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК