Дни казахстанского кино проходят в Бишкеке

В столице Кыргызстана проходят Дни казахстанского кино. В программу вошли художественные фильмы «Qaitadan» и «Жабайы», а также анимационная картина «Алтын Адам».

На открытии выступили советник-посланник Посольства Республики Казахстан Асхат Сыздыков и директор Департамента кинематографии Кыргызстана Талантбек Толобеков. Они отметили значение совместных проектов для укрепления культурного взаимодействия двух стран.

Свои работы кыргызстанским зрителям представили режиссеры анимационного фильма «Алтын Адам» Турдыбек Майдан и Тилек Толеугазы, а также автор фильма «Жабайы» Дамир Абилханов.

Показы знакомят кыргызстанских зрителей с современным отечественным кино и расширяют профессиональные контакты между представителями киноиндустрии Казахстана и Кыргызстана.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК