172 креатора подали заявки на грантовый конкурс в сфере литературы и LitTech

Завершился прием заявок на грантовый конкурс, направленный на поддержку стартапов и инновационных проектов в сфере отечественной литературы, книгоиздания и цифровых технологий чтения.

Всего на участие в конкурсе поступило 172 заявки. В рамках конкурса будут определены 10 победителей, каждый из которых получит грант в размере 5 млн тенге. Общий грантовый фонд составляет 50 млн тенге.

К участию были приглашены проекты в сфере комиксов, детской, художественной и других жанров литературы, а также цифровых решений в направлении LitTech.

Результаты конкурса будут опубликованы на цифровой платформе QazaqCreative.

Конкурс проводится при поддержке Министерства культуры и информации Фондом развития креативных индустрий.

Инициатива направлена на поддержку отечественных авторов и предпринимателей в реализации проектов в сфере литературы, книгоиздания и цифровых технологий, способствуя развитию новых продуктов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК