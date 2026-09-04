Президент Лаоса посетил Национальный музей Республики Казахстан

В рамках первого официального визита в Казахстан Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит посетил Национальный музей Республики Казахстан.

В Национальном музее Президенту Лаоса представили историко-культурное наследие Казахстана, уникальные археологические находки и образцы древнего ювелирного искусства. Экспозиции знакомят с материальной и духовной культурой тюркских народов, традициями и бытом казахского народа. Среди ключевых экспонатов — всемирно известный Золотой человек из Иссыкского кургана, а также находки из древних погребальных комплексов Береля, Талды-2, Таксая и Шиликты.

По завершении экскурсии Тхонглун Сисулит оставил запись в Книге почетных гостей Национального музея.

Отметим, накануне развитие культурно-гуманитарных связей стало одним из направлений переговоров Глав двух государств. Касым-Жомарт Токаев и Тхонглун Сисулит обсудили перспективы взаимодействия в этой сфере, а также в области туризма.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК