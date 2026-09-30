30 тысяч зрителей посетили показы «Спартака» театра имени Абая в Аспендосе

Балет Арама Хачатуряна «Спартак» в исполнении Казахского национального театра оперы и балета имени Абая собрал 30 тысяч зрителей на 33-м Международном фестивале оперы и балета в Аспендосе (Турция).

На сцене знаменитого античного театра казахстанская труппа представила «Спартак» в постановке хореографа Заурбека Райбаева. Театр имени Абая принял участие в фестивале по приглашению Главного управления государственных театров оперы и балета Турции.

Главные партии исполнили Архат Аширбек, Айман Егисбаева, Сырым Аюпов и Жанель Тукеева. В спектакле также приняли участие артисты балета и симфонический оркестр театра под управлением заслуженного деятеля Казахстана Нуржана Байбусинова.

«Спартак» занимает особое место в творческом наследии Заурбека Райбаева. Его постановки стали значимой частью отечественного балетного искусства и продолжают сохраняться в репертуаре театра.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК