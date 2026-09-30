Более 80% казахстанской молодежи с оптимизмом смотрят в будущее страны

Сегодня в Казахстане проживает около 6 млн молодых людей – почти треть населения страны. По данным НИЦ «Молодежь», более 80% молодых казахстанцев с оптимизмом смотрят в будущее страны. Более 75% довольны своей нынешней жизнью, около 77% – качеством получаемого или полученного образования, более 60% считают важным изучение искусственного интеллекта в системе образования.

Одним из приоритетов государственной молодежной политики остается создание возможностей для образования и профессионального развития. За пять лет количество образовательных грантов выросло в 1,5 раза, введено более 250 студенческих общежитий, дефицит мест сократился в шесть раз. Мерами содействия занятости охвачено около 1,4 млн молодых людей.

Около 190 тыс. молодых казахстанцев прошли обучение основам предпринимательства, более 22 тыс. получили государственные гранты на открытие собственного дела. Для молодежи до 35 лет действуют льготные жилищные программы «Наурыз» и «Отау».

С начала 2026 года более 1,5 тыс. учащихся и студентов приняли участие в республиканских и международных конкурсах и фестивалях, более 1,2 тыс. стали победителями и призерами.

Во всех регионах страны работают креативные хабы, объединяющие молодых представителей дизайна, музыки, искусства, кино, медиа, IT- и digital-сферы. В Астане открыт Фонд развития креативных индустрий.

Для поддержки молодых талантов проводятся Национальная литературная премия «Айбоз», Президентская литературная премия для авторов 18–35 лет, государственная молодежная премия «Дарын» и грант «Тәуелсіздік ұрпақтары».

Продолжается вовлечение молодежи в общественные и государственные процессы. Доля молодежной квоты в общественных советах должна достигнуть 20% к 2027 году. В четырех отборах в Президентский молодежный кадровый резерв приняли участие около 60 тыс. претендентов. Отобраны 500 человек, 418 из них назначены на ответственные должности.

Волонтерское движение сегодня объединяет более 300 тыс. молодых казахстанцев.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК