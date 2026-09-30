В Астане обсудили роль Халық Кеңесі в развитии гражданского общества

В Астане состоялось заседание дискуссионного клуба Гражданского Альянса Казахстана «Ұстаным» на тему «Халық Кеңесі: формат гражданского участия в новой политической архитектуре Казахстана».

Участники обсудили роль Халық Кеңесі в развитии гражданского участия, взаимодействие общественных организаций с государственными институтами и перспективы общественного диалога.

Особое внимание было уделено практическим механизмам вовлечения экспертного сообщества и гражданских организаций в обсуждение общественно значимых вопросов. Участники также обменялись предложениями по повышению эффективности гражданского участия.

Заседание стало площадкой для обмена мнениями и выработки предложений по дальнейшему развитию общественного диалога в Казахстане.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК