90-летняя Александра Плясовских семь лет занимается волонтерством

Александра Плясовских из Петропавловска – одна из активных участниц движения «Серебряные волонтеры».

Александре Михайловне 90 лет, семь из которых она посвятила волонтерству. Она вяжет теплые вещи для недоношенных детей, создает игрушки и различные поделки.

До выхода на заслуженный отдых Александра Плясовских много лет работала на заводе старшим контрольным мастером. Увлечение вязанием со временем стало для нее возможностью помогать другим.

Сегодня в инициативную группу «Серебряные волонтеры» при Совете ветеранов Северо-Казахстанской области входят более 40 человек. Участие в движении помогает людям старшего поколения сохранять социальную активность, реализовывать свои способности и вносить вклад в общественную жизнь.

История Александры Плясовских - один из примеров развития «серебряного» волонтерства в стране. Сегодня число волонтеров старшего поколения достигло 6 тысяч, увеличившись в восемь раз по сравнению с 2020 годом.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК