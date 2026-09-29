Литературное наследие Шарбану Кумаровой представили в Алматы

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялся вечер памяти, посвященный 90-летию писательницы, заслуженного деятеля Казахстана Шарбану Кумаровой.

В мероприятии приняли участие писатели, литературоведы, представители сферы культуры и искусства.

Участники рассказали о жизненном и творческом пути Шарбану Кумаровой, ее вкладе в казахскую литературу и поделились воспоминаниями о писательнице.

В рамках вечера также была представлена книжная выставка из фонда Национальной библиотеки. В экспозицию вошли произведения разных лет, публикации в литературных изданиях и материалы, посвященные ее творчеству.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК