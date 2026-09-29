Арман Кырыкбаев встретился с основателем компании 01.AI Ли Кай Фу
Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев провел встречу с основателем и генеральным директором компании 01.AI, внештатным советником Президента Республики Казахстан Ли Кай Фу.
Стороны обсудили перспективы сотрудничества и возможности применения технологий искусственного интеллекта в сферах культуры и информации.
В ходе встречи отмечено, что развитие искусственного интеллекта является одним из ключевых направлений цифровой трансформации Казахстана.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК