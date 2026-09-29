В Петропавловске завершилось обучение специалистов молодежных ресурсных центров

В Петропавловске при поддержке Министерства культуры и информации РК завершился пятый, заключительный этап проекта «Школа государственной молодежной политики», организованного научно-исследовательским центром «Молодежь».

В трехдневном семинаре-тренинге приняли участие специалисты молодежных ресурсных центров из восьми регионов страны. Обучение охватило современные медиа и коммуникации, применение искусственного интеллекта и цифровых решений в работе с молодежью.

В рамках проекта в текущем году проведено пять семинаров в пяти регионах Казахстана. Всего обучением охвачено около 200 специалистов МРЦ со всех регионов страны.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК