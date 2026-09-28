Современные медиатренды обсудили в Доме дружбы Астаны

В Доме дружбы Астаны состоялось заседание Клуба журналистов, в рамках которого прошел семинар-тренинг для пресс-секретарей этнокультурных объединений.

Участники обсудили современные подходы к информационной работе, ведению социальных сетей и созданию востребованного контента. Отдельное внимание уделили подготовке текстовых и визуальных материалов, повышению охватов и вовлеченности аудитории.

В рамках семинара также представили возможности использования инструментов искусственного интеллекта при подготовке материалов, обработке информации и организации контент-процессов.

Практическая часть была посвящена инструментам продвижения, оперативному взаимодействию с аудиторией и эффективной коммуникации в цифровой среде. Участники смогли применить полученные знания на практике и обменяться профессиональным опытом.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК