Фильм «Победителей видно на старте» получил награду фестиваля Baiqonyr

Фильм режиссера Жаннат Алшановой «Победителей видно на старте» удостоен награды «Лучший дебютный фильм» XI Международного фестиваля дебютного и короткометражного кино Baiqonyr.

Картина стала полнометражным дебютом режиссера. Она создана кинокомпанией Accidental Films при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и Государственного центра поддержки национального кино совместно с кинематографистами Франции, Нидерландов, Литвы и Швеции.

В центре сюжета - 17-летняя Мила, которая присоединяется к команде по плаванию на открытой воде, стремясь обрести независимость и изменить свою жизнь.

В рамках Форума киноведов специальной награды «За вклад в развитие киноведения» удостоена киновед и кинокритик, член Экспертного совета при Государственном центре поддержки национального кино Инна Смаилова.

Фестиваль завершился показом картины Абдуллы Карсакбаева «Алпамыс идет в школу», приуроченным к 100-летию со дня рождения режиссера.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК