Корейский театр открыл 95-й сезон премьерой спектакля «Наследие»

Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии открыл юбилейный 95-й театральный сезон премьерой спектакля «Наследие».

Постановка создана по мотивам пьесы Лаврентия Сона и Станислава Ли «Память». Спектакль обращается к истории корейцев Казахстана и через судьбы героев раскрывает темы исторической памяти, преемственности поколений, сохранения языка, песен и традиций.

Выбор произведения для открытия юбилейного сезона символичен. История театра тесно связана с историей корейцев Казахстана. Основанный в 1932 году во Владивостоке, коллектив продолжил творческую деятельность на казахстанской земле, а с 1968 года работает в Алматы.

За свою 95-летнюю историю театр представил более 300 спектаклей и концертных программ, которые посетили около 10 млн зрителей.

Сегодня Республиканский государственный академический корейский театр музыкальной комедии продолжает сохранять и развивать национальные театральные традиции. Он является единственным государственным корейским театром, действующим за пределами Корейского полуострова.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК