Новый мюзикл «ЗЕЙІН» представили в Астане

Государственный театр «ASTANA MUSICAL» представил новый мюзикл «ЗЕЙІН» в бродвейском стиле. Спектакль обращается к актуальной теме влияния современных технологий и искусственного интеллекта на жизнь человека и его отношения с близкими.

Главный герой Зейин посвящает большую часть времени работе и все чаще полагается на робота с искусственным интеллектом, который помогает ему справляться с повседневными делами. Стремясь к эффективности и успеху, он постепенно отдаляется от матери и любимой девушки Инкар. Через его историю авторы предлагают зрителю задуматься о том, чему человек посвящает время, которое современные технологии помогают ему сэкономить.

История раскрывается через музыку, хореографию и сценическое действие. Специально для спектакля создано более десяти музыкальных произведений – от современных ритмов и лирических композиций до вальса и колыбельной.

В спектакле задействованы 30 артистов. Главную роль исполнил Алиулла Шауенов. Специально для мюзикла создано более десяти музыкальных произведений, сочетающих современные ритмы, лирические композиции, вальс и колыбельную. Художественный руководитель проекта – Еслям Нуртазин, режиссер – Дархан Байгожаев.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК