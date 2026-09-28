Театр танца имени Болата Аюханова открыл юбилейный 60-й сезон

Государственный академический театр танца Республики Казахстан имени Болата Аюханова открыл 60-й театральный сезон гала-концертом «Аюханов. Мұра. Наследие».

Новый сезон стал особенным для коллектива – впервые театр открыл его с именем своего основателя, выдающегося казахстанского хореографа Болата Аюханова, официально присвоенным театру в 2026 году.

Программа гала-концерта объединила постановки разных лет, отражающие основные направления творчества мастера. Зрителям представили произведения из золотого фонда отечественной хореографии, в том числе «Вечное движение», «Художник и лебедь», «Грезы любви», «Айжан қыз», «Танец с домбрами», фрагменты «Белого облака Чингисхана» и балета «Татьяна Ларина». Завершило программу знаменитое «Болеро» Мориса Равеля.

Особое внимание театр уделяет восстановлению постановок Болата Аюханова. В этой работе участвуют ветераны коллектива, помогая сохранить авторскую хореографию и передать ее новому поколению артистов.

Одной из таких постановок стало «Вечное движение», созданное в 1968 году и ставшее визитной карточкой театра. Произведение вновь вошло в репертуар к 60-му сезону.

Сохраняя творческое наследие основателя, театр продолжает развивать репертуар. В новом сезоне запланированы постановки новых хореографических произведений, сотрудничество с казахстанскими и зарубежными хореографами, расширение гастрольной географии и участие в международных проектах.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК