26–27 сентября на площадке Qazaq Creative Hub в Астане при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках республиканского проекта Creative Aimaq прошла креативная выставка Западно-Казахстанской области «Жайық толқыны».

Креаторы региона представили национальное наследие и творческий потенциал области, а также лучшие региональные бренды и авторские работы.

В ярмарке приняли участие более 40 мастеров, среди которых представители традиционных ремесел, художники, ювелиры, дизайнеры, мастера по обработке дерева и кожи.

Для посетителей были организованы мастер-классы по изготовлению музыкальных инструментов, работе с деревом и созданию изделий национального декоративно-прикладного искусства.

В рамках программы также состоялся показ коллекций местных дизайнеров. Свои работы представили модный дом «Мария ханым», центр моды AS_brands.kz и центр моды «ДариЛили».

Отдельный блок программы был посвящен историко-культурному наследию Западно-Казахстанской области. Гости познакомились с проектами областного историко-краеведческого музея «Балбалтас баяны» и «Музей мұрасы», а также посмотрели мультфильм «Долана».

Всего за два дня ярмарку посетили 3 тысячи человек. Креаторы региона реализовали авторскую продукцию на сумму свыше 5 млн тенге.

Проект Creative Aimaq направлен на поддержку региональных креаторов, продвижение отечественных брендов, расширение возможностей для реализации творческой продукции, а также популяризацию национального наследия и развитие креативного предпринимательства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК