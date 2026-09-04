В Кокшетау обсудили роль государственного языка в укреплении общественного согласия

В Кокшетау состоялся круглый стол «Тіл – халық бірлігінің негізі», посвященный роли государственного языка в укреплении единства и общественного согласия.

Представители разных этносов обсудили развитие и популяризацию казахского языка, его связь с национальными и духовными ценностями. Участники отметили значение государственного языка как инструмента общения, взаимопонимания и межкультурного диалога.

В рамках встречи также наградили победителей онлайн-конкурса республиканского культурно-просветительского проекта «Мың бала». Юные участники продекламировали стихотворения известного казахского поэта Мукагали Макатаева.

По итогам заседания участники подчеркнули, что расширение сферы применения казахского языка способствует сохранению культурного наследия, укреплению взаимного уважения и объединению граждан вокруг общих ценностей.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК