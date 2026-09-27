В Алматы прошла международная конференция по вопросам архивного дела

В Алматы состоялась международная научно-практическая конференция «Архивы научно-технической документации: актуальные проблемы и тенденции развития».

Мероприятие объединило ученых, исследователей и представителей профессионального сообщества из Казахстана, США, Финляндии, Латвии, Грузии и Узбекистана. В работе также приняли участие докторанты и магистранты отечественных вузов.

Участники обсудили ключевые направления развития архивного дела в условиях цифровой трансформации и обменялись международным опытом.

Особое внимание уделили практическому применению современных технологий. Эксперты представили опыт Латвии по переводу и хранению научно-технической документации в цифровом формате, рассмотрели возможности искусственного интеллекта для анализа документов и формирования экспертных рекомендаций, а также применение BIM-технологий в проектировании и хранении данных об объектах строительства.

Вместе с тем эксперты рассмотрели вопросы повышения квалификации специалистов и современные подходы к сохранению научно-технической документации.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК