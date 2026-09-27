В области Абай прошел этнофестиваль «Этнохалық»

В области Абай состоялся этнофестиваль «Этнохалық», направленный на популяризацию казахской культуры и национальных традиций, а также укрепление общественного согласия.

Участниками фестиваля стали студенты региона. В рамках творческой программы молодежь представила вокальные и танцевальные номера, посвященные национальной культуре и традициям.

Отдельное место в программе заняли национальные игры и спортивные состязания.

Проведение таких мероприятий способствует популяризации национальной культуры, поддержке молодежных инициатив и укреплению единства и общественного согласия.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК