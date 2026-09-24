Распоряжением Президента Республики Казахстан К. Токаева от 24 сентября 2026 года № 334 25 сентября 2026 года объявлен Днем общенационального траура в Республике Казахстан в связи с гибелью военнослужащих при исполнении служебных обязанностей в Мангистауской области.

В этой связи, Министерством культуры и информации Республики Казахстан разработаны рекомендации по регламенту деятельности средств массовой информации, операторов телерадиовещания, оформлению информационных интернет-ресурсов, а также официальных сайтов государственных органов в день общенационального траура.

Министерство культуры и информации Республики Казахстан призывает руководителей средств массовой информации, операторов телерадиовещания, государственных органов и организаций придерживаться предлагаемых рекомендаций, а также соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для дня общенационального траура.

Рекомендации

по регламенту деятельности СМИ и оформлению их сайтов,

а также интернет-ресурсов государственных органов

в День национального траура

(25 сентября 2026 года)

Согласно Конституционному закону Республики Казахстан «О государственных символах Республики Казахстан», необходимо приспустить флаги на всех государственных и административных зданиях на половину высоты флагштока в течение срока траура. По всей стране отменяются культурно-массовые мероприятия.

В день общенационального траура с 00.00 часов 25 сентября т.г. рекомендуется обеспечить соблюдение ряда мер, связанных, в первую очередь, с деятельностью СМИ и оформлением их интернет-ресурсов:

Предлагается при оформлении интернет-ресурсов СМИ и государственных органов (в т.ч. логотипов) в День общенационального траура:

размещение в верхней части страниц сайтов по всей ширине баннера с надписью следующего содержания: «25 сентября 2026 года – День общенационального траура в Республике Казахстан».

Цвет баннера – черный, цвет текста – белый. Язык текста зависит от языковой версии ресурса, которую в данный момент просматривает пользователь. Баннер должен быть кликабельным. При щелчке по нему предлагается осуществлять переход на статью одного из государственных СМИ, посвященную событию, к которому приурочен траур. Кроме того, баннер должен быть привязан к верхней части страницы (не прокручиваться при просмотре страницы). Примерный вариант оформления представлен в Приложении.

изменение цветовой гаммы интернет-ресурсов на черно-белую. При этом необходимо сохранить исходную цветовую гамму фотографий, сделав черно-белыми только элементы оформления сайтов.

изменение цветовой гаммы логотипов телеканалов на черно-белую.

В течение Дня национального траура со всех страниц всех интернет-ресурсов СМИ и государственных органов предлагается убрать любые рекламные баннеры, развлекательные и интерактивные элементы.

Рекомендуется отключить звуковое сопровождение интернет-ресурсов, если подобное имеет место.

Предлагается отключить функцию комментирования для всех материалов, касающихся Дня общенационального траура, на всех интернет-ресурсах. В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможность ужесточения политики модерирования комментариев к публикациям, связанным с причинами объявления национального траура.

Материалы, посвященные событиям, связанным с Днем общенационального траура, должны быть привязаны к верхней части главной страницы.

Рекомендуется всем СМИ (печатные СМИ, интернет-ресурсы, теле- и радиоканалы) воздержаться от размещения материалов развлекательного характера в день траура. На радиоканалах предлагается трансляция спокойных неритмичных музыкальных произведений, в основном, отечественных.

Исключить из сетки вещания всех теле- и радиоканалов размещения рекламы, социальной рекламы в соответствии с пунктом 4 статьи 8 Закона «О рекламе». Также рекомендуется не размещать рекламные материалы в печатных изданиях.

В печатных изданиях рекомендуется на первых страницах использовать черно-белую гамму, избегать ярких цветов.

Операторам телерадиовещания и интернет-телевидения рекомендуется на период национального траура воздержаться от трансляции и ретрансляции иностранных теле-, радиоканалов с развлекательным и рекламным контентом.

Во всех СМИ рекомендуется избегать публикации/размещение провокационных фотографий и видео, включая изображения трупов, крови и т.п.

Министерство призывает руководителей средств массовой информации, операторов телерадиовещания, государственных органов и организаций придерживаться предлагаемых рекомендаций, а также соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством Республики Казахстан для дня общенационального траура.