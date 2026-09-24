«Закон и порядок»: НПО реализуют проекты по повышению правовой грамотности

Казахстанские НПО реализуют проекты в целях продвижения принципа «Закон и порядок». Это инициативы в сфере правового просвещения, профилактики правонарушений и наркопреступности, защиты прав граждан, а также социальной адаптации людей, отбывших наказание.

В числе крупных инициатив – республиканский проект «Защита прав и законных интересов граждан». В первом полугодии 2026 года проведено 50 мероприятий, в которых приняли участие более 6000 человек. Еще 2300 жителей страны обратились за правовой и психологической помощью.

Отдельное внимание уделяется профилактике правонарушений среди молодежи. Свыше 3500 человек приняли участие во встречах с представителями прокуратуры и полиции, организованных в рамках проекта «Правовое воспитание молодежи – основа антикоррупционного мировоззрения». Темами обсуждения стали правовая ответственность, кибербезопасность, риски вовлечения молодежи в наркопреступность и профилактика лудомании.

На региональных Meet Up в рамках республиканского проекта Esirtkisiz QAZAQSTAN представители государственных органов, прокуратуры, полиции и молодежных организаций обсудили современные методы профилактики и возможности информационной системы Mergen.

Проект Zhetysu Digital Anti-Drug Hub работает в восьми районах и двух городах области Жетісу. Жители могут обратиться за консультацией к юристу, психологу и наркологу. Кроме того, 218 человек обратились за консультацией через сервис SafeLine.

Еще одно направление – содействие в ресоциализации молодым людям, отбывшим наказание. Так, проект ReStart охватил 100 человек в Астане, Акмолинской и Карагандинской областях. Они получили консультации по вопросам трудоустройства, образования, жилья и доступных мер государственной поддержки.

Проекты реализуются при грантовой поддержке Центра поддержки гражданских инициатив.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК