Мы продолжаем знакомить вас с инициативами в рамках Международного года волонтеров в интересах устойчивого развития, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева.

Так, в Таиланде в провинции Самутпракан провели экологическую акцию на территории храма Wat Chak Daeng, целью которой стало повышение экологической культуры ивовлечение граждан в решение глобальных вызовов.

Инициатором выступило Министерство иностранных дел Таиланда. В акции приняли участие представители более 20 дипломатических миссий и пяти международных организаций.

Они познакомились с экологическими проектами храма Wat Chak Daeng. Храм известен тем, что из переработанных пластиковых бутылок изготавливают материал для монашеских одеяний. Wat Chak Daengтакже работает как образовательный центр по сортировке и переработке отходов.

Акция стала примером того, как волонтерство может объединять представителей разных стран вокруг практических задач устойчивого развития.

Добавим, что 2026 год объявлен в Таиланде Годом волонтеров.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК