К 100-летию Ермека Серкебаева в Алматы прошел вечер памяти

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялся вечер памяти «Дәуірдің жарық жұлдызы», посвященный 100-летию народного артиста Казахстана, оперного певца, актера и педагога Ермека Серкебаева.

В мероприятии приняли участие деятели культуры и искусства, родные и ученики артиста, преподаватели и студенты.

Участники вспомнили жизненный и творческий путь Ермека Серкебаева, его вклад в развитие казахского оперного и музыкального искусства, а также педагогическую деятельность. Современники и ученики артиста поделились воспоминаниями о мастере и рассказали о его творческом наследии.

Вместе с тем, в Национальной библиотеке подготовили книжную выставку. В экспозицию вошли издания и архивные материалы, рассказывающие о его сценическом пути, творческих достижениях и общественной деятельности.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК