Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявляет о формировании списка наблюдателей на конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию нового состава Общественного совета Министерства культуры и информации Республики Казахстан (в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 года и Типовым положением об Общественном совете, утвержденным приказом и.о. Министра культуры и информации Республики Казахстан от 28 марта 2025 года № 112-НҚ).

К участию в заседаниях рабочей группы допускаются наблюдатели без права голоса, являющиеся гражданами Республики Казахстан, представителями неправительственных организаций, средств массовой информации, государственных органов, международных организаций.

Документы принимаются с 24 по 30 сентября 2026 года (включительно).

Для присутствия на заседании Рабочей группы в качестве наблюдателя лицо, изъявившее желание быть наблюдателем, представляет заявление по форме (приложение).

Документы направляются на электронную почту - k.kense@mki.gov.kz либо по адресу: 010000, город Астана, пр. Мәңгілік Ел, 8, подъезд 14.

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