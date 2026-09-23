Министерство культуры и информации Республики Казахстан объявляет конкурс по отбору членов Рабочей группы по формированию нового состава Общественного совета Министерства культуры и информации Республики Казахстан (в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об общественных советах» от 2 ноября 2015 года и Типовым положением об Общественном совете, утвержденным приказом и.о. Министра культуры и информации Республики Казахстан от 28 марта 2025 года № 112-НҚ).

Конкурс проводится среди граждан и представителей некоммерческих организаций Республики Казахстан.

Документы принимаются с 24 по 30 сентября 2026 года (включительно).

Количественный состав рабочей группы 9 человек – представители некоммерческих организаций, граждане Республики Казахстан.

Для участия в конкурсе представляются следующие документы:

1) письменное предложение некоммерческой организации и (или) заявление гражданина о выдвижении кандидатуры в состав рабочей группы по форме согласно приложению 1 к Типовому положению;

2) сведения о профессиональной и (или) общественной деятельности кандидата с указанием автобиографических данных;

3) справка о наличии либо отсутствии судимости;

4) справка о наличии либо отсутствии психических, поведенческих расстройств (заболеваний), в том числе связанных с употреблением психоактивных веществ;

5) согласие на сбор, обработку, распространение и публикацию персональных данных кандидата.

Документы направляются на электронную почту - k.kense@mki.gov.kz либо по адресу: 010000, город Астана, пр. Мәңгілік Ел, 8, подъезд 14.

Телефон для справки: +7 7172 74 04 50