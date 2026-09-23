В Национальной академической библиотеке Республики Казахстан проходит трехдневный обучающий семинар «Практики сохранения и передачи живого наследия», посвященный реализации Конвенции ЮНЕСКО 2003 года об охране нематериального культурного наследия.

В церемонии открытия приняли участие представители Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан, Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО, научного и экспертного сообщества, музеев и образовательных организаций, а также специалисты из регионов Казахстана.

С приветственным словом выступил заместитель председателя Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан Сабит Барлыбаев. Он отметил, что Казахстан системно реализует положения Конвенции ЮНЕСКО 2003 года. Сегодня 14 элементов с участием Казахстана включены в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, продолжается подготовка новых номинационных материалов.

Продолжая тему международного сотрудничества, генеральный секретарь Национальной комиссии Республики Казахстан по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО Жанар Шайменова обозначила среди приоритетов усиление роли носителей традиций и повышение качества номинационной работы.

Казахстанский институт общественного развития проводит исследования в регионах. По итогам этой работы издан национальный доклад «Живое наследие Казахстана». Также ведется работа над двумя номинационными досье для списков ЮНЕСКО и десятью досье в рамках сотрудничества с ИСЕСКО.

Международные фасилитаторы ЮНЕСКО из Казахстана, Кыргызстана и Таиланда акцентировали внимание на участии сообществ, полевых исследованиях и качественной подготовке номинационных материалов.

Всего семинар объединил 30 участников. В течение трех дней они разберут практические примеры номинационных досье и определят потенциальные элементы для дальнейшей номинационной работы.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК