В Петропавловске стартовала «Школа государственной молодежной политики»

В Петропавловске стартовал пятый, заключительный этап ежегодного трехдневного учебного семинара «Школа государственной молодежной политики». Проект организован при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан научно-исследовательским центром «Молодежь».

В обучении принимают участие специалисты молодежных ресурсных центров (МРЦ) из разных регионов страны.

В течение трех дней участники пройдут обучение у экспертов и тренеров в сфере медиа и искусственного интеллекта. В программу вошли вопросы применения ИИ и цифровых решений в работе молодежных ресурсных центров, сопровождения молодежи, принятия решений на основе данных, самопрезентации и эффективной коммуникации.

Сегодня в Казахстане функционируют 235 МРЦ: 17 областного, 37 городского и 181 районного уровня, где оказывают информационно-консультационную, правовую, психологическую и социальную поддержку молодежи.

Проведение «Школы государственной молодежной политики» направлено на дальнейшее укрепление профессионального потенциала специалистов МРЦ и повышение качества работы с молодежью.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК