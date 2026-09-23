В Петропавловске стартовала «Школа государственной молодежной политики»
В Петропавловске стартовал пятый, заключительный этап ежегодного трехдневного учебного семинара «Школа государственной молодежной политики». Проект организован при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан научно-исследовательским центром «Молодежь».
В обучении принимают участие специалисты молодежных ресурсных центров (МРЦ) из разных регионов страны.
В течение трех дней участники пройдут обучение у экспертов и тренеров в сфере медиа и искусственного интеллекта. В программу вошли вопросы применения ИИ и цифровых решений в работе молодежных ресурсных центров, сопровождения молодежи, принятия решений на основе данных, самопрезентации и эффективной коммуникации.
Сегодня в Казахстане функционируют 235 МРЦ: 17 областного, 37 городского и 181 районного уровня, где оказывают информационно-консультационную, правовую, психологическую и социальную поддержку молодежи.
Проведение «Школы государственной молодежной политики» направлено на дальнейшее укрепление профессионального потенциала специалистов МРЦ и повышение качества работы с молодежью.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК