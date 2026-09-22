В Астане состоялось заседание Общественного совета в сфере культуры и информации, в рамках которого был рассмотрен проект закона «О неправительственных организациях».

Участники обсудили ключевые новеллы документа: введение четкого понятийного аппарата, решение вопросов трудовых и социальных гарантий работников НПО, механизмы государственной поддержки и взаимодействия, а также цифровизация процессов.

В ходе заседания члены ОС озвучили идеи и предложения, которые будут рассмотрены и учтены в дальнейшей работе над законопроектом.

Кроме того, на встрече были подведены итоги работы действующего состава ОС за 2024–2026 годы.

За отчетный период проведено 11 заседаний, на которых рассмотрены актуальные вопросы в сфере культуры, информации, молодежной и семейной политики, развития гражданского общества и межэтнических отношений, а также проекты нормативных правовых актов.

Особое внимание уделено реализации инициатив Главы государства и совершенствованию государственной политики в профильных сферах. В числе рассмотренных документов – Концепция развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022–2026 годы, Концепция государственной молодежной политики на 2023–2029 годы, Концепция семейной и гендерной политики в Республике Казахстан до 2030 года, а также документы в сфере культурной политики.

В информационной сфере во внимании ОС были вопросы развития медиаграмотности населения, повышения эффективности государственного информационного заказа, внедрения грантов для средств массовой информации и субсидирования газет.

Кроме того, были обсуждены вопросы проведения мероприятий к 30-летию Ассамблеи народа Казахстана, социально значимых мероприятий в сфере культуры и реформирования киноиндустрии.

В том числе состоялись два выездных заседания. Так, в Актобе главными темами стали реализация Концепции развития гражданского общества в РК, развития креативных индустрий, деятельности Центров поддержки семьи и обеспечения занятости молодежи. В Таразе основное внимание было уделено мероприятиям в рамках Международного года волонтеров, реализации проекта «Национальное цифровое наследие», а также вопросам формирования и содержания музейного фонда.

В текущем году членами ОС рассмотрены Правила информирования зрителей об использовании фонограмм при исполнении музыкальных произведений, Правила выдачи прокатного удостоверения на фильм, Правила приема обучающихся в специализированные организации среднего музыкального образования в сфере культуры и искусства и другие документы.

Действующий состав Общественного совета включает 21 члена. Работа осуществляется в рамках шести профильных направлений.

Всего за отчетный период Общественным советом рассмотрено более 550 проектов нормативных правовых актов, затрагивающих права, свободы и обязанности граждан. По итогам их рассмотрения подготовлены соответствующие рекомендации: 88 – в 2023 году, 158 – в 2024 году, 150 – в 2025 году и 160– в 2026 году.

Отметим, в скором времени будет избран новый состав Общественного совета.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК