Глава государства поздравил журнал «Aqiqat» со 105-летием

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась научно-практическая конференция «Заман мен зиялы мінбері», посвященная 105-летию национального общественно-политического журнала «Aqiqat».

В мероприятии приняли участие ученые, представители интеллигенции, ветераны издания и журналисты.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев поздравил коллектив журнала с юбилеем. Поздравительное письмо Главы государства зачитал Советник Президента Малик Отарбаев. В нем отмечен вклад «Aqiqat» в развитие национального самосознания и общественной мысли, а также особая роль издания в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта.

Поздравительное письмо коллективу также направил Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев. Он отметил значимую роль издания с более чем вековой историей в формировании общественного мнения, развитии отечественной журналистики и духовной жизни страны.

В ходе конференции участники обсудили историю журнала, который начал выходить в 1921 году под названием «Қызыл Қазақстан», его роль в освещении общественно-политических и духовных вопросов в разные исторические периоды, а также современные задачи издания. Ветераны редакции поделились воспоминаниями, исследователи представили исторические материалы.

В рамках мероприятия была презентована книга «Алаштың «Ақиқаты», посвященная истории журнала. В сборник вошли сведения о главных редакторах разных лет, исследования и воспоминания, а также обзор публикаций издания начиная с периода «Қызыл Қазақстан».

В завершение мероприятия ветеран журнала «Aqiqat» Сарбас Актаев был награжден медалью «Парламентке 30 жыл».

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК