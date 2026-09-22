Казахстан и Китай расширяют сотрудничество по сохранению наследия Великого Шелкового пути

Национальный историко-культурный музей-заповедник «Әзірет Сұлтан» и Дуньхуанская академия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере сохранения, изучения и популяризации культурного наследия.

Документ был подписан в китайском городе Дуньхуан в рамках международного семинара «Сохранение культурного наследия Великого Шелкового пути между Китаем и Центральной Азией», прошедшего при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

В ходе встречи представители двух учреждений обсудили перспективы совместной работы в области сохранения и реставрации историко-культурных объектов, проведения научных исследований, подготовки специалистов и обмена профессиональным опытом.

Соглашение предусматривает развитие долгосрочного партнерства, реализацию совместных научных и реставрационных проектов, а также обмен практиками в сфере изучения памятников истории и культуры.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК