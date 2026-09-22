Более 15 тысяч человек посетили День открытых дверей в архивах Казахстана

В Национальном архиве Республики Казахстан прошел традиционный республиканский день открытых дверей «Архив и будущие поколения».

В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и информации РК, депутаты Курултая, работники архивов, педагоги, студенты и школьники.

Цель проекта — познакомить молодое поколение с историческим значением архивов, национальным наследием и уникальными документами.

Для участников организовали экскурсии и выставки ценных материалов из фондов Национального архива. В этом году программа прошла в интерактивном формате. Для младших школьников артисты кукольного театра представили познавательную постановку, а о работе архивов детям рассказали с помощью видеороликов, созданных с использованием искусственного интеллекта.

Гостям также показали школьные дневники, письма и другие личные документы 50–60-летней давности. На творческой площадке дети подготовили послания для поколения, которое будет жить через 50 лет. Письма передали на хранение в Национальный архив на полвека.

Тематические мероприятия прошли и в других государственных архивах. В Центральном государственном архиве РК в Алматы представили оригинальные документы из личных фондов Каныша Сатпаева, Куляш Байсеитовой и Бауыржана Момышулы.

В Центральном государственном архиве кинофотодокументов и звукозаписей РК продемонстрировали современные технологии хранения, оцифровки и реставрации материалов, а также показали школьникам фрагмент кинодокумента «Алматы — город-сад». В Центральном государственном архиве научно-технической документации организовали выставку редких и ценных документов.

Отметим, День открытых дверей ежегодно проходит во всех государственных архивах страны. В этом году по республике состоялось около 700 мероприятий, которые посетили более 15 тысяч человек.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК