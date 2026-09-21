Казахстан и структура «ООН-Женщины» обсудили дальнейшее развитие гендерной повестки

В Министерстве культуры и информации Республики Казахстан состоялась встреча с Региональным директором Структуры «ООН-женщины» для стран Европы и Центральной Азии Белен Санс Луке и ее заместителем Элисой Фернандес Саэнс. В составе делегации также были глава Центральноазиатского координационного офиса и представитель Странового офиса Структуры в Казахстане Джерен Гювен Гюрэс и руководитель программы Структуры «ООН-женщины» в Казахстане Дина Амришева.

Приветствуя гостей, вице-министр культуры и информации РК Евгений Кочетов отметил, что Казахстан последовательно укрепляет национальную систему защиты и расширения прав женщин, уделяя особое внимание созданию равных возможностей для их участия в общественной и политической жизни.

В ходе встречи было отмечено, что практическим результатом государственной политики стало увеличение представительства женщин в законодательном органе – Курултае с 18,9% до 33,8%.

Кроме того, на встрече была представлена работа Казахстана по совершенствованию институциональной составляющей – криминализация семейно-бытового насилия, внедрение гендерно-ориентированного бюджетирования и гендерной экспертизы законодательства.

В свою очередь, представители Структуры отметили вклад Казахстана в продвижение гендерной повестки в Центральной Азии и его активное участие в развитии субрегионального сотрудничества.

Сегодня взаимодействие Казахстана и Структуры «ООН-женщины» осуществляется в рамках двух документов – Национального плана действий по реализации повестки Совета Безопасности ООН «Женщины, мир и безопасность» и Программы сотрудничества с ООН-Женщины на 2025–2027 годы.

В завершение встречи стороны обозначили приоритеты дальнейшего партнерства.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК