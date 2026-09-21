В Алматы прошла конференция к 130-летию Капеза Байгабылулы

В Национальной библиотеке Республики Казахстан состоялась республиканская научно-практическая конференция, приуроченная к 130-летию со дня рождения просветителя, певца-композитора, языковеда и собирателя народного наследия Капеза Байгабылулы.

В мероприятии приняли участие ученые, исследователи, представители интеллигенции, деятели искусства и специалисты библиотечной сферы.

Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев направил участникам конференции поздравительное письмо, в котором отметил вклад Капеза Байгабылулы в просвещение, обучение детей и общественную жизнь страны.

Участники обсудили его просветительскую и творческую деятельность, труды в области языка, а также вклад в сохранение исторического и духовного наследия страны.

Вместе с тем, гостям презентовали двухтомное издание, посвященное жизни и творчеству Капеза Байгабылулы.

В завершение мероприятия была представлена фотовыставка исторических документов, посвященных жизни и деятельности Капеза Байгабылулы.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК