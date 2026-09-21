В Алматы стартовал региональный этап акселерационной программы Creative Shift, направленной на поддержку и развитие предпринимательских и творческих проектов в сфере креативных индустрий и технологий. Участие в недельном буткемпе принимают 150 человек.

В рамках программы предприниматели, креаторы и творческие команды смогут получить практические инструменты для развития своих проектов — от совершенствования бизнес-модели и айдентики до освоения AI-технологий, продвижения, дистрибуции и подготовки к привлечению инвестиций.

Региональные буткемпы пройдут также в Астане и Шымкенте. Наиболее перспективные участники продолжат работу в рамках семидневной офлайн-менторской сессии в Астане.

Акселерационная программа Creative Shift организована при поддержке Министерства культуры и информации РК Фондом развития креативных индустрий и охватывает четыре направления: аудиовизуальное искусство, музыка и сцена, визуальное и прикладное искусство, литература, медиа и искусственный интеллект.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК