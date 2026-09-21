В Астане завершилась двухдневная ярмарка креативных индустрий Атырауской области, организованная при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан на площадке Qazaq Creative Hub в рамках республиканского проекта Creative Aimaq.

Жителям и гостям столицы представили авторские изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, ювелирные украшения ручной работы, изделия из дерева, кожи, кости и металла, керамику, коллекции одежды региональных дизайнеров, а также произведения художников региона.

В программе также были мастер-классы, театральные постановки и творческая программа независимого арт-пространства JAIYQ.CORP.

По итогам двух дней ярмарку посетили 10 тысяч человек, креаторы Атырауской области реализовали продукцию на сумму 15 млн тенге.

Проект Creative Aimaq направлен на поддержку отечественных представителей креативных индустрий, продвижение локальных брендов и создание новых возможностей для реализации творческой продукции.

Следующим регионом, который представит свой креативный потенциал в столице, станет Западно-Казахстанская область.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК