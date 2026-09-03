Художники Мангистау приняли участие в международной арт-экспедиции в Монголии

Шесть профессиональных художников из Мангистауской области приняли участие в международной арт-экспедиции ART EXPEDITION – MONGOLIA 2026 «По следам кочевников», которая прошла в Монголии. Экспедиция была направлена на изучение истории и культуры кочевой цивилизации, развитие международных творческих связей и профессиональный обмен между художниками.

В рамках поездки художники работали на пленэрах в Улан-Баторе, национальном парке Тэрэлж, Архангайском аймаке, долине Орхон и пустыне Гоби. К творческой программе присоединились также профессиональные художники Монголии и представители международного арт-сообщества.

Во время пленэров участники знакомились с природными ландшафтами Монголии, культурой кочевников, национальными традициями и историко-культурным наследием страны. В программе также было посещение художественных галерей и национальных музеев. Художники из Мангистау и Монголии также обменялись профессиональным опытом, творческими подходами и практиками.

Проект реализован при организационной поддержке Центра поддержки гражданских инициатив и Управления культуры, архивов и документации Мангистауской области.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК