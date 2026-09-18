«Жеті мектеп – бір мұра»: в Алматы состоялся концерт, посвященный искусству кюя

В Алматы Казахский национальный оркестр народных инструментов имени Курмангазы представил концерт «Жеті мектеп – бір мұра», посвященный традиционному искусству кюя и многообразию его исполнительских школ.

Вместе с национальным оркестром выступили заслуженный деятель Республики Казахстан Саян Акмолда, сыбызгист, деятель культуры Республики Казахстан Талгат Мукушев и традиционный певец Биржан Базылжан. За дирижерским пультом – заслуженный деятель Республики Казахстан Жексен Айсын и лауреат международных и республиканских конкурсов Нарын Кажгали.

В программе прозвучали произведения, представляющие различные исполнительские традиции казахского кюя. Через звучание национальных инструментов зрителям представили богатство музыкального наследия, его художественное своеобразие и преемственность поколений.

Перед началом концерта публике также продемонстрировали традиционное искусство «Ортеке», объединяющее игру на домбре и движения деревянной фигурки горного козла. Кроме того, были представлены элементы традиционной культуры сал-сері и познавательные материалы о казахском музыкальном искусстве.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК