Более 3,6 тысячи студентов и учащихся начали обучение в сфере культуры и искусства

В новом учебном году в организации образования в сфере культуры и искусства поступили 3662 студента и учащихся – на 10% больше, чем годом ранее. Одновременно расширены направления подготовки специалистов, а государственный образовательный заказ увеличен за счет дополнительных грантов для нового представительства Казахского национального университета искусств имени Күләш Байсейітовой в Северо-Казахстанской области.

В этом году в творческих учебных заведениях также открыты две новые образовательные программы. В КазНУИ впервые начался набор по программе «Артист инклюзивного театра», а в Республиканском эстрадно-цирковом колледже имени Жусупбека Елебекова – подготовка артистов эстрадного жанра.

На обучение по программе «Артист инклюзивного театра» акиматом Астаны выделено 26 грантов. В эстрадно-цирковом колледже на новую образовательную программу принято 13 учащихся.

Расширились возможности для получения творческого образования и в регионах. В связи с открытием представительства КазНУИ в Северо-Казахстанской области государственный образовательный заказ увеличен на 100 грантов.

По итогам приема на новый учебный год наибольший интерес абитуриентов вызвали направления режиссуры, театрального и музыкального искусства. В числе востребованных также арт-менеджмент, искусствоведение, дизайн, аудиовизуальное производство, кино и телевидение, сценография.

В рамках государственного образовательного заказа на подготовку кадров выделено 1747 грантов. Они охватывают программы бакалавриата, магистратуры, докторантуры, а также технического и профессионального образования.

В настоящее время в организациях образования в сфере культуры и искусства обучаются более 11 тысяч человек. Подготовка ведется по 223 образовательным программам в четырех высших учебных заведениях и семи колледжах.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК