В Алматы подвели итоги Международного симпозиума-пленэра «Грани сокровенного мира»

В Казахском национальном театре оперы и балета имени Абая открылась итоговая выставка II Международного симпозиума-пленэра художников «Грани сокровенного мира», посвященного творческому наследию Урала Тансыкбаева.

В экспозицию вошли живописные работы и этюды, созданные в ходе трехмесячной арт-экспедиции по Казахстану, Узбекистану, Таджикистану и Кыргызстану. Более 40 художников из семи стран представили свое видение природы и культурного пространства Центральной Азии.

По итогам проекта часть произведений авторы передали в дар Казахскому национальному театру оперы и балета имени Абая. Работы пополнят художественную коллекцию театра.

В симпозиуме приняли участие известные мастера изобразительного искусства, в том числе лауреат Государственной премии Республики Казахстан Амандос Аканаев, народные художники Узбекистана, Кыргызстана и Азербайджана.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК