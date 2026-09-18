В Париже обсудили новые направления культурного сотрудничества Казахстана и Франции

В рамках Дней культуры Казахстана во Франции в Музее на набережной Бранли – Жака Ширака состоялся круглый стол «Казахстан – Франция: от культурного диалога к совместным проектам». В обсуждении приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан во Франции Гульсара Арыстанкулова, председатель Комитета культуры Министерства культуры и информации РК Азамат Белкайров, президент Музея на набережной Бранли – Жака Ширака Эммануэль Казареру, представители Министерства культуры Франции, а также ведущих музеев, библиотек, театров, киноорганизаций и креативных индустрий двух стран.

В приветственном слове председатель Комитета культуры отметил, что Казахстан и Францию связывают давние и содержательные культурно-гуманитарные отношения, а накопленный опыт создает основу для дальнейшего расширения профессионального сотрудничества.

«Сегодня перед нами стоит задача перейти от культурного диалога к устойчивым совместным проектам. Культура – это пространство, в котором страны глубже узнают друг друга. Она укрепляет профессиональные связи между людьми, институтами и поколениями, открывает возможности для совместного творчества и формирует взаимопонимание, выходящее далеко за рамки отдельных проектов», – подчеркнул Азамат Белкайров.

Практическое продолжение этот подход получил в музейной сфере. Директор Национального музея Республики Казахстан Берик Абдыгалиулы предложил новый научно-выставочный проект, посвященный истории французских и франкофонных путешественников в Центральной Азии. Проект предусматривает проведение в Астане международной конференции, подготовку научного сборника, а также организацию выставки и выпуск каталога, посвященных Жозефу-Антуану Кастанье. Кроме того, обсуждались совместные проекты с Музеем на набережной Бранли – Жака Ширака и перспективы развития взаимодействия с Лувром.

В продолжение музейной повестки «Казреставрация» предложила проводить совместные исследования и мониторинг объектов культурного наследия с применением технологий 3D-документирования, фотограмметрии и лазерного сканирования. Отдельным направлением может стать организация стажировок и мастер-классов, а также обмен молодыми реставраторами и исследователями между профильными учреждениями Казахстана и Франции.

В библиотечной сфере директор Национальной академической библиотеки Республики Казахстан Күміс Сеитова обозначила перспективы сотрудничества с французским центром MEMORIST. Среди возможных направлений – обмен опытом и экспертными консультациями в области сохранения, реставрации и оцифровки документального наследия, а в дальнейшем – совместная работа с отдельными коллекциями и реализация пилотных проектов.

О развитии связей в сфере сценического искусства рассказал директор театра «Астана Опера» Александр Совостьянов. Театр готов продолжить творческие обмены и развивать гастрольные проекты во Франции. В частности, было предложено представить парижской публике новый полнометражный балет «Томирис» казахстанского хореографа Султанбека Гумара.

Отдельный блок был посвящен кинематографии. Основой сотрудничества остается соглашение между Государственным центром поддержки национального кино и французским Национальным центром кино и анимации (CNC). Стороны обсудили развитие международной копродукции, расширение присутствия казахстанских фильмов на французском и европейском рынках, а также сотрудничество в области перевода и дублирования казахстанских и французских фильмов, включая анимационные проекты.

В сфере культурных и креативных индустрий участники рассмотрели возможности прямого взаимодействия профильных организаций двух стран в рамках программ профессиональной мобильности, творческих резиденций и обучения, а также совместного продвижения творческих проектов.

Французская сторона высоко оценила сложившееся взаимодействие с Казахстаном в музейном и библиотечном деле, кинематографии, реставрации культурного наследия и креативных индустриях. Представители профильных учреждений Франции выразили готовность расширять сотрудничество по всем обозначенным направлениям и приступить к практической проработке выдвинутых инициатив.

По итогам круглого стола профильным организациям Казахстана и Франции рекомендовано продолжить обсуждение инициатив на экспертном уровне. В числе приоритетов – реализация совместных выставочных и реставрационных проектов, развитие сотрудничества в сфере кинематографии и креативных индустрий, а также расширение профессиональных обменов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК