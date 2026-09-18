Стартовал прием заявок на юбилейную премию «Тұмар» и «Үркер» в рамках Qazaqstan Media Awards
В текущем году, в честь 10-летия, национальные премии «Тұмар» и «Үркер» пройдут под эгидой Qazaqstan Media Awards.
За годы проведения национальные премии «Тұмар» и «Үркер» стали важной частью медиасферы Казахстана, ежегодно отмечая журналистов, редакции и проекты, внесшие вклад в развитие отечественной журналистики и медиа.
Юбилейная, десятая церемония станет особым этапом в истории премий: в 2026 году «Тұмар» и «Үркер» впервые объединяются под эгидой Qazaqstan Media Awards.
К участию в конкурсе, который проходит по инициативе Министерства культуры и информации Республики Казахстан, допускаются республиканские и региональные телеканалы, радиостанции, печатные и интернет-издания, занимающиеся производством и распространением медиаконтента.
К участию принимаются работы, опубликованные или вышедшие в эфир с 18 сентября 2025 года по 18 сентября 2026 года включительно. В конкурсе могут участвовать журналисты, телеведущие, авторы и создатели медиапроектов, редакции и творческие коллективы казахстанских СМИ.
Прием заявок на участие в конкурсе открыт с 18 сентября по 2 октября 2026 года включительно на официальном сайте премии QMA.kz по двум основным направлениям.
Телевизионная журналистика
Лучший телеведущий
Лучший телевизионный материал (репортаж, интервью)
Лучший телесериал
Лучшая информационно-аналитическая программа
Лучший документальный проект
Лучший проект в сфере общественной ответственности («Заң мен тәртіп», «Таза Қазақстан»)
Печатная, интернет- и радиожурналистика
Лучший журналист года
Лучший материал года (интервью, репортаж, статья)
Лучший аналитический материал
Лучший медиапроект (YouTube, подкаст)
Лучший радиопроект
Будущее журналистики: лучший проект в сфере искусственного интеллекта
Отдельное внимание в 2026 году уделено будущему журналистики и новым технологиям. Впервые появляется номинация для проектов в сфере искусственного интеллекта, отражающая новые направления развития медиасферы.
Оценку конкурсных работ осуществляет независимое жюри, в состав которого входят известные журналисты, заслуженные деятели отрасли и медиаэксперты.
Пресс-служба Министерства культуры и информации РК