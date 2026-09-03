В городах Алматы и Шымкент завершились проекты по социализации детей и молодежи с особыми потребностями, реализованные в рамках малых грантов Центра поддержки гражданских инициатив по заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан. Проекты реализованы общественными фондами «Жас Жауынгер Алматы» и «Ерекше жол».

В Алматы общественный фонд «Жас Жауынгер Алматы» провел IV ежегодный инклюзивный спортивный праздник «Веселые старты – 2026». Мероприятие объединило 200 детей и подростков. Для участников организовали спортивные эстафеты, адаптированные физические активности и командные задания.

В Шымкенте общественный фонд «Ерекше жол» реализовал проект, направленный на социальную адаптацию подростков и молодых людей с инвалидностью. Его участниками стали 20 подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет, а также 20 родителей.

В рамках проекта прошли творческие мастерские и групповые занятия. Участники развивали навыки общения и командной работы.

Для родителей были организованы обучающие встречи и психологические тренинги, посвященные эмоциональной поддержке детей, развитию их самостоятельности в повседневной жизни и поддержке их интересов.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК