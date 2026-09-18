По заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках малого гранта Центра поддержки гражданских инициатив в городе Кульсары Атырауской области реализован проект «Біз біргеміз – біз ерекше әлембіз», направленный на развитие социального волонтерства.

Проект охватил 40 детей. В рамках итоговой программы они приняли участие в показе мод и представили творческие номера.

Инициатива реализована общественным объединением «Құлсары қаласы мүгедектер қоғам бірлестігі» в целях создания условий для раскрытия творческого потенциала детей с инвалидностью, а также их активного участия в общественной и культурной жизни. Проект также способствует продвижению ценностей инклюзии, равных возможностей и взаимопомощи.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК