Стартовал республиканский конкурс среди НПО по продвижению идеологии «Закон и порядок»

Стартовал Республиканский конкурс среди неправительственных организаций по продвижению идеологии «Закон и порядок».

Организатор конкурса – ОЮЛ в форме Ассоциации «Гражданский Альянс Казахстана» при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

Конкурс проводится среди представителей неправительственных организаций и направлен на выявление и поддержку лучших общественных инициатив, способствующих утверждению принципа «Закон и Порядок» как повседневной нормы поведения, развитию правовой культуры и гражданской ответственности.

Конкурс проводится в два этапа. НПО направляют конкурсные заявки в соответствующий региональный гражданский альянс. Региональная конкурсная комиссия рассматривает представленные заявки и проводит отбор участников для республиканского этапа.

Заявки, прошедшие региональный отбор, участвуют в республиканском этапе конкурса. На данном этапе проекты оцениваются Республиканской конкурсной комиссией, после чего определяются победители.

Приглашаем неправительственные организации принять участие в конкурсе и представить свои лучшие практики, направленные на укрепление законности, правовой культуры, гражданской ответственности и общественного порядка.

Более подробную информацию можно получить по следующим ссылкам:

https://civilalliance.kz/ru/news/detail/603

https://drive.google.com/drive/folders/1PsjKgRX0uzaFiESx9lrOG5ULQ4_3ACl8?usp=sharing

По всем вопросам обращаться по телефону: 87082902878.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК