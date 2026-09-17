Во Франции стартовали Дни казахстанского кино

В рамках Дней культуры Казахстана во Франции в Париже стартовали Дни казахстанского кино. С 17 по 19 сентября зрителям представят классику отечественного кинематографа и современные фильмы.

Фильмом открытия стала картина выдающегося казахстанского режиссера А.Карсакбаева «Алпамыс идет в школу», представленная в отреставрированной версии 4K. Показ приурочен к 100-летию со дня рождения режиссера.

Современное казахстанское кино в программе представлено фильмами «Qaitadan» и «Игроманка». Обе картины созданы при государственной поддержке.

Отметим, дни казахстанского кино знакомят французскую аудиторию с различными этапами развития национального кинематографа – от признанной классики до современных работ нового поколения авторов.

В рамках программы также проходят творческие встречи казахстанских кинематографистов с французской аудиторией, направленные на развитие профессионального и культурного диалога между двумя странами.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК