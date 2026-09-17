К 80-летию театра имени Габита Мусрепова в Алматы прошла международная конференция

В Алматы состоялась международная научно-практическая конференция «80 жылдық сахна сыры: рух, өнер, ізденіс», посвященная 80-летию Казахского государственного академического театра для детей и юношества имени Габита Мусрепова. В мероприятии приняли участие представители Министерства культуры и информации РК, акимата города Алматы, а также театрального сообщества Казахстана, Узбекистана и Башкортостана.

Министр культуры и информации Республики Казахстан Арман Кырыкбаев направил коллективу театра поздравительное письмо по случаю 80-летия, которое зачитал вице-министр культуры и информации РК Айбек Сыдыков.

«За восемьдесят лет театр расширил художественные горизонты казахского сценического искусства, обогатил духовный мир нескольких поколений зрителей и стал крупным центром искусства, прославляющим лучшие произведения национальной драматургии. Творческая позиция театра всегда сочетает высокий художественный вкус со смелым поиском, созвучным времени. Желаю коллективу крепкого здоровья, творческого вдохновения, больших успехов, новых достижений и неиссякаемой любви зрителей», – говорится в поздравлении Министра.

В ходе конференции участники обсудили историю и современное развитие театра, репертуарную политику, актерское мастерство и режиссуру, современные тенденции в театре для детей и молодежи, переосмысление классики и поиск нового сценического языка. Отдельное внимание уделили вопросам национального самосознания в постановках для юной аудитории.

Также был отмечен вклад нескольких поколений актеров и режиссеров в становление театра и сохранение его творческих традиций. Особо подчеркнута роль Райымбека Сейтметова в развитии театра и преемственность сложившейся художественной школы.

Юбилейные мероприятия продолжатся спектаклем-концертом на Кок-Тобе с участием артистов театра и известных казахстанских исполнителей.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК