Стартовал прием заявок на республиканский литературный конкурс «Қала хикаялары»

Стартовал прием заявок на республиканский литературный конкурс в жанре прозы «Қала хикаялары». Конкурс направлен на выявление и поддержку новых авторов. Участникам предлагается через художественную литературу раскрыть темы урбанистической культуры, судьбы человека в городском пространстве, общественных преобразований, а также взаимосвязи национальной идентичности и современных ценностей.

Принять участие в конкурсе могут граждане Республики Казахстан. К рассмотрению принимаются ранее нигде не опубликованные романы на тему городской прозы объемом не менее 10 авторских листов (один авторский лист составляет 40 тысяч печатных знаков). От одного участника допускается подача только одного произведения.

Заявки принимаются с 1 сентября по 31 декабря 2026 года на сайте qoljazba.bookfund.kz

Работы, занявшие призовые места, будут распространены во все библиотеки Казахстана (тиражом 15 тыс. экземпляров).

Дополнительную информацию можно получить по номерам: 8 (7172) 74-04-07, 8 (7172) 74-03-84, 8 (7172) 74-04-08.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК