По заказу Министерства культуры и информации Республики Казахстан в рамках малых грантов Центра поддержки гражданских инициатив в Жамбылской области реализован проект «Цифровой навигатор для старшего поколения: государственные услуги и правовая поддержка» по направлению «Развитие социального волонтерства».

Основная цель инициативы – повышение цифровой и правовой грамотности пожилых жителей региона, расширение доступа к электронным государственным услугам, а также формирование навыков самостоятельного и безопасного использования цифровых платформ.

В ходе проекта участников обучили получать электронные справки и цифровые документы, направлять обращения в государственные органы в онлайн-формате и отслеживать ход их рассмотрения.

Отдельное внимание было уделено вопросам цифровой безопасности. Гражданам старшего поколения рассказали, как защититься от интернет-мошенничества, обеспечить сохранность персональных и банковских данных, распознавать подозрительные звонки и ссылки.

К реализации проекта были привлечены 30 волонтеров, прошедших специальную подготовку. Они участвовали в семинарах и практических воркшопах, проводили индивидуальные и онлайн-консультации. Для людей с ограниченной мобильностью и тех, кто не мог самостоятельно посещать мероприятия, была организована помощь на дому.

Проект реализован информационным центром «Панорама». Инициативой были охвачены 150 граждан старшего поколения.

Пресс-служба Министерства культуры и информации РК